Kamu Haber İş sendikası Başkanı Ahmet Kurt: Sendikacılık cesur insanlarla yapılır

Kamu Haber İş sendikası Başkanı Ahmet Kurt'un açıklamaları şu şekilde:

Bütün konfederasyonların ve sendikaların genel başkanları hükümete karşı ortak hareket edip ,"bizim üç kırmızı çizgimiz var:

1- Memur Ve Emeklilerinin Tüik Değil Gerçek Enflasyon Karşısında Kayıpları İçin Taban Aylığına 15 bin lira zam,

2- Bakanlar ve Cumhurbaşkanı tarafından defalarca söz verilen ama yerine getirilmeyen 3600 ek göstergenin tum memurlara uygulanması,

3- Çalışan memurlara verilen ama memur emeklisine verilmeyen 16540 liranın seyyanenden çıkarılıp taban aylığına çevrilip hem emekli olanın emekli ikramiyesine hemde emekli memurun maaşına yansıtılması,

Bu 3 talebimiz kabul edilmediği taktirde o masaya oturmayacağız. Bundan sonra memurlar değil hükümet düşünsün diyerek rest çekmelerini beklerdim.

Ama nerde o yürek , sendikacılık cesur adamlarla yapılır.

Sendikalara üye olan 2 milyonun üzerinde çalışanlar yüreksiz adamlar o koltuklarda saltanat sürsün diye üye olmadı. Sekiz dönemdir hep aynı yalanlarla çalışanların karşısına çıkmayın yüreğiniz yetiyorsa hep birlikte düşün çalışanların önüne biraz bedel ödeyin.