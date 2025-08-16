Kamu Haber İş sendikası Başkanı Ahmet Kurt: Sendikacılık cesur insanlarla yapılır

Kamu Haber İş sendikası Başkanı Ahmet Kurt, "Hükümeti ve başta yetkili konfederasyon olmak üzere masadaki herkesi çok komik buluyorum" diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kamu Haber İş sendikası Başkanı Ahmet Kurt'un açıklamaları şu şekilde:

Bütün konfederasyonların ve sendikaların genel başkanları hükümete karşı ortak hareket edip ,"bizim üç kırmızı çizgimiz var:

1- Memur Ve Emeklilerinin Tüik Değil Gerçek Enflasyon Karşısında Kayıpları İçin Taban Aylığına 15 bin lira zam,

2- Bakanlar ve Cumhurbaşkanı tarafından defalarca söz verilen ama yerine getirilmeyen 3600 ek göstergenin tum memurlara uygulanması,

3- Çalışan memurlara verilen ama memur emeklisine verilmeyen 16540 liranın seyyanenden çıkarılıp taban aylığına çevrilip hem emekli olanın emekli ikramiyesine hemde emekli memurun maaşına yansıtılması,

Bu 3 talebimiz kabul edilmediği taktirde o masaya oturmayacağız. Bundan sonra memurlar değil hükümet düşünsün diyerek rest çekmelerini beklerdim.

Ama nerde o yürek , sendikacılık cesur adamlarla yapılır.

Sendikalara üye olan 2 milyonun üzerinde çalışanlar yüreksiz adamlar o koltuklarda saltanat sürsün diye üye olmadı. Sekiz dönemdir hep aynı yalanlarla çalışanların karşısına çıkmayın yüreğiniz yetiyorsa hep birlikte düşün çalışanların önüne biraz bedel ödeyin.

