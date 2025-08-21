Kamu hastanelerinde mesai saatleri değişti Tabip Odası’ndan sert tepki

Kaynak: ANKA
Kamu hastanelerinde çalışan doktorları ilgilendiren bir talimat tepki çekti. Yapılan talimatla doktorların mesai saatlerinde değişiklik yapıldı. İstanbul Tabip Odası söz konusu değişikliğe sert tepki gösterdi.

Uzun zamandır maddi manevi yaşadıkları sıkıntılarla alakalı seslerini duyurmaya çalışan doktorlar, son olarak mesai saatlerinin uzamasına tepki gösterdi. Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılmasına yönelik bir talimat geldi.

İstanbul Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın hem sağlık çalışanlarının sağlığı hem de hizmet alacak hastaların sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına işaret ederek karara tepki gösterdi.

'MESAİ DIŞI ÇALIŞTIRMA KABUL EDİLEMEZ'

İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı açıklamada "Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor. Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açışından önemli risk oluşturacaktır. Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

