Kamu hastanelerinde QR kodlu yeni dönem!

Sağlık Bakanlığı tarafından birkaç ilde yapılan pilot çalışmadan sonra ülke genelinde uygulamaya konulan ‘QR Kod Temizlik Uygulaması’, Denizli’de tüm kamu hastanelerinde başlatıldı. Uygulama kapsamında hastanelerdeki tuvaletler ve ortak kullanım alanlarının temizlik durumu artık cep telefonları üzerinden anlık olarak değerlendirilebiliyor. Hastalar, hasta yakınları ve hastane çalışanları, tuvalet ve ortak kullanım alanlarındaki temizlik ihtiyaçlarını, alanlara yerleştirilen QR kodlarını cep telefonlarıyla okutarak anında bildirebilmekteler. Bu bildirimler, temizlik personeline ve ilgili yöneticilere eş zamanlı olarak SMS ile iletilerek, rutin temizlik süresi beklenmeden kısa sürede müdahale edilmesine imkan vermektedir.

QR KOD İLE TEMİZLİKTE HIZLI MÜDAHALE DÖNEMİ



Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, ‘QR Kod Temizlik Uygulaması’ ile hastanelerde temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek şunları söyledi: "Bu uygulama ile hastanelerimizden hizmet alan hastalar, hasta yakınları ve hastane personellerimiz, tuvalet ve ortak kullanım alanlarındaki temizlik durumunu cep telefonlarıyla okuttukları QR kodlar üzerinden "temiz", "kısmen temiz", "kirli" olarak değerlendirebilmektedirler. Yapılan değerlendirmelerin sonucu anında ilgili temizlik personeline ve yöneticilere SMS bildirimi ile gönderilmektedir. Böylece hastanelerimizde anlık temizlik ihtiyaçları kısa sürede giderilerek, özellikle yoğun hasta trafiğine sahip alanlarda hijyen kesintisiz sürdürülebilmektedir. Daha önce yalnızca belirli zaman dilimlerinde yapılan temizlik kontrolleri, artık ihtiyaç duyulan her an yapılabilmekte olup temizlik hizmetlerinin performansı da dijital olarak izlenebilir hale gelmiştir. Hastalarımız, yakınları ve sağlık çalışanlarımız temizlikle ilgili gözlemlerini doğrudan sisteme aktarabilmekte, böylece hizmet alan herkes, hastanelerimizin hijyen süreçlerine doğrudan bir katkı sağlayabilmektedirler. Hastalarımız ve personellerimize hijyenik, daha temiz bir ortam sunmayı amaçlayan bu yenilikçi uygulama sayesinde; İlimizdeki kamu hastaneleri, hijyen alanında örnek teşkil ederek temizlik kalitesini artıracak ve hasta memnuniyetini üst düzeye çıkaracaktır. Herkesin hastanelerde hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hizmet alması her zaman önceliğimiz olup vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın bu uygulamaya göstereceği ilgi, temizlik kalitesinin sürekli yüksek tutulmasını sağlayacaktır" dedi.