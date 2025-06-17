Kamu hastanesine operasyon! Bakanlık açıkladı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kamu hastanesine operasyon! Bakanlık açıkladı...

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesine yönelik soruşturmada bu sabah yapılan operasyon ile 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, bir kamu hastanesinin bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir. Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır."

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