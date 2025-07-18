Kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu

Kamu işleri için yapılan zam pazarlığında yeni teklifi belli oldu. Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi. Bir sonraki toplantının pazartesi günü yapılacağı öğrenildi.

Kamuda hastane, üniversite, bakanlık, demiryolları, karayolları, üretim santralleri ve hastanelerle birlikte birçok kurumda işçi statüsünde yer alanlar toplu sözleşmesinde üçüncü zammı belli oldu.

Buna göre hükümetin kamu işçisinin toplu sözleşmesinde verdiği teklif ilk altı ay için yüzde 24 ikinci 6 ayı gerçekleşen enflasyon olarak belirlendi.

DAHA ÖNCE KABUL EDİLMEDİ

Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı.

Bu teklifin ardından uzlaşı çıkmazken ikinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak duyuruldu.

Bu teklifin ardından Hak-İş ve Türk-İş’ten açıklamalar peş peşe gelirken taleplerin karşılanmadığı ifade edildi.

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