Kamu işçilerine zamda yeni gelişme: Olumluya yakın

Düzenleme: Kaynak: İHA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesinin ardından "Hükümetin son teklifi yüzde yüz olumlu değil ama olumluya yakın" dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.

Atalay, görüşmede geçmişte yapılan teklifleri tartıştıklarını ve hükümetin kendilerine yeni bir teklifin sunulduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Yüzde yüz olumlu değil. Ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Arkadaşlarımızı değerlendirsinler. Çünkü kararı verecekler onlar. Sendikalar, işçi, onlar karar verecek. Ondan sonra ben onların dediği karara uyacağım"

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