Kamu işçilerine zamda yeni gelişme: Olumluya yakın

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.
Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.
Atalay, görüşmede geçmişte yapılan teklifleri tartıştıklarını ve hükümetin kendilerine yeni bir teklifin sunulduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
“Yüzde yüz olumlu değil. Ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Arkadaşlarımızı değerlendirsinler. Çünkü kararı verecekler onlar. Sendikalar, işçi, onlar karar verecek. Ondan sonra ben onların dediği karara uyacağım"