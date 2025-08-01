Kamu işçilerine zamda yeni gelişme: Olumluya yakın

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.

Atalay, görüşmede geçmişte yapılan teklifleri tartıştıklarını ve hükümetin kendilerine yeni bir teklifin sunulduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Yüzde yüz olumlu değil. Ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Arkadaşlarımızı değerlendirsinler. Çünkü kararı verecekler onlar. Sendikalar, işçi, onlar karar verecek. Ondan sonra ben onların dediği karara uyacağım"