Kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme: Kaynak: AA
Kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu kurumlarında çalışan işçilere ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Buna göre ödemeler iki parça halinde yapılacak. İşçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren haber geldi… Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların ikramiye (ek ödeme) tarihleri belli oldu. Kamu işçilerinin ikramiyeleri iki parça halinde ödenecek.

Kamu işçilerine 2025'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı mart ayında verilecek.
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

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