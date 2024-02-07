Kamu işçisine ek zam mı geliyor? TÜRK-İŞ genel Başkanı Atalay'dan dikkat çeken çıkış

Kaynak: AA
Kamu işçisine ek zam mı geliyor? TÜRK-İŞ genel Başkanı Atalay'dan dikkat çeken çıkış
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, Kamu işçisinin ücretleriyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Atalay, “Bunun adına 'ek zam' mı dersiniz, 'iyileştirme' mi dersiniz. Bu yönde bir adım atılmalı" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzalandıklarını belirterek, o dönemde yüksek olan sözleşmedeki oranların yüksek enflasyon sebebiyle eridiğini dile getirdi.

“BİR TARAFTAN ÜÇ LİRA VERİLİYOR, ENFLASYONLA DÖRT LİRA ALINIYOR”

Kamu işçilerinin ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Atalay, “Bunun adına 'ek zam' mı dersiniz, 'iyileştirme' mi dersiniz. Bu yönde bir adım atılmalı” ifadelerini kullandı.

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Enflasyon devam ettiği sürece iyileştirmenin de anlamı kalmadığını dile getiren Atalay, “Bir taraftan üç lira veriliyor, enflasyonla dört lira alınıyor” ifadelerini kullandı.

“BİR İŞÇİNİN AŞAĞI YUKARI 1,5 ÜCRETİ VERGİYE GİDİYOR”

Çalışanların ücretleri üzerinden ödediği gelir vergisinin yüksekliğine de dikkat çeken Atalay, vergiyle alakalı haksız bir uygulama yapıldığını ifade etti. Bu durumun sürdürülebilir bir şey olmadığını söyleyen Atalay, “Bir işçinin aşağı yukarı 1,5 ücreti vergiye gidiyor. Bu doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

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Kamudaki taşeron işçilerin kadro taleplerinin devam ettiğini de hatırlatan Atalay, taşeron işçilere verilen kadro sözünün yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

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