Kamu kurumlarında büyük tehlike! Onlarca kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında; 33 kamu görevlisi adına ikiz e-imza çıkartıp, kurumlarının sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 58 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Firari şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.