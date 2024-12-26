Kamu kurumunda skandal! Müdür; bayan antrenör, personel ve sporcuları taciz etti

Edinilen bilgiye göre; Denizli’de bir kamu kurumunda görev yapan S.E. ve İ.K. isimli iki bayan antrenör, kurumda görevli müdür D.C.’nin kendilerini taciz ettiğini ileri sürerek Denizli Valiliğine dilekçe ile müracaat etti.

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İki bayan antrenörün ardından biri çalışan diğerleri ise memur ve antrenör olmak üzere 4 bayan daha müdürden şikayetçi oldu.



Gelen şikayetleri değerlendiren Denizli Valiliğinin başlattığı idari soruşturma kapsamında, bakanlık tarafından da konunun araştırılması için bir başmüfettiş görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında şikayetçi 6 kişinin yanı sıra biri 17 yaşında sporcu olmak üzere 14 bayan daha mağdur veya tanık olarak müfettişe ifade verdi. Toplam 20 kişinin dinlendiği idari soruşturmada suçlamaların hedefi olan müdür D.C.’nin daha önceki ilçe müdürlüğü görevi esnasında da benzer iddialarla gündeme geldiği ileri sürüldü.