YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde bulunan Yeni Caminin tuvaletlerine zarar veren şahıs jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.

Geçtiğimiz gece Vezirhan’da bulunan Yeni Caminin pisuvar ve lavabolarına zarar verildiğini gören cami görevlileri durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma kamu malına veren kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı sosyal medya hesabından paylaştı

Cami tuvalet ve lavabolarına verilen zararı Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak da sosyal medya hesabından paylaşarak “Yeni cami WC. Yazıklar olsun, Allah belanızı versin” ifadelerini kullanmıştı.

Jandarmanın titiz çalışması ile kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kamu malına zarar veren şahsın İ.K. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın Jandarmadaki sorgusu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.