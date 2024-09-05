Kamu ödemelerinde değişiklik. 1 Ekim'de başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı ve ve Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenleme, "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile getirildi. Yeni tebliğ ile kamudan yapılan ödemelerde vergi borcu bulunmama koşulunun kapsamı genişletildi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleri ve bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri, mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri kapsamında, 5 bin TL’nin üzerindeki ödemelerde hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talebinde bulunacak.

Bahsi geçen tebliğ 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Aynı zamanda 13 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan önceki tebliğde "vergi borcu yoktur" belgesi uygulaması genişletilerek, sadece vergi dairelerinden tahsil edilen vergiler değil, tüm kamu alacaklarının da dikkate alınması gerektiği aktarılmıştı.