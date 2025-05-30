Kamu yöneticilerinin yeni maaşları Resmi Gazete’de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan kararla, bazı kamu kurumlarında görev yapan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele ödenecek taban ve tavan ücretler düzenlendi.

Karar; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 9. ve ek 1. maddelerine tabi kuruluşlardaki kapsam dışı personeli, bu kararname dışında kalan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personeli, İller Bankası AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli, PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyelerini, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini, özelleştirme kapsamında olup kamu payı yüzde 50’nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelerini kapsıyor.

Söz konusu kararname kapsamı dışındaki kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personel ile İller Bankası AŞ sözleşmeli personeline ödenen aylık ücret, sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyeler ve diğer ödemelerin brüt aylık ortalaması, 38 bin 753 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az, tavan göstergelerin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamayacak.

Buna göre, BOTAŞ ve TPAO’da genel müdürler için ödenecek ücret 216 bin 507 lira, genel müdür yardımcıları için 186 bin 256 lira, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü, fabrika müdürü, işletme müdürü, liman işletme müdürü için 174 bin 439 lira, diğer personel için ise 161 bin 470 lirayı aşmayacak.

KEGM, TDİ, TEMSAN’da genel müdürler için ücretler 192 bin 333 lira, genel müdür yardımcıları için 157 bin 545 lira, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü, fabrika müdürü, işletme müdürü, liman işletme müdürü için 147 bin 552 lira, diğer personel için ise 136 bin 587 lirayı geçemeyecek.

İller Bankası’nda genel müdürler için ücretler 164 bin 648 lira, genel müdür yardımcıları için 135 bin 42 lira, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü, fabrika müdürü, işletme müdürü, liman işletme müdürü için 115 bin 335 lira, diğer personel için ise 113 bin 96 lirayı aşmayacak.

Sümer Holding ve diğer kuruluşlarda genel müdürler için ücretler 158 bin 250 lira, genel müdür yardımcıları için 122 bin 715 lira, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü, fabrika müdürü, işletme müdürü, liman işletme müdürü için 114 bin 931 lira, diğer personel için ise 106 bin 390 lirayı geçemeyecek.

Karar kapsamındaki kurumlarda birden fazla görev alan personele yalnızca bir görev için ücret ödenecek.

Ayrıca, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan kararla, 2 Eylül 2023 tarihli ve 7551 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.