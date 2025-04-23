Kamuda çalışanlar dikkat! İstanbul Valiliği'nden idari izin açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Kamuda çalışanlar dikkat! İstanbul Valiliği'nden idari izin açıklaması

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildiğini belirtildi.

Açıklamada, "Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır." ifadesi kullanıldı.

3 SAATTE 47 DEPREM MEYDANA GELDİ

İstanbul'da 3 saatte en büyüğü 6.2 şiddetinde olmak üzere 47 deprem meydana geldi. Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1.6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde oldu. Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.

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