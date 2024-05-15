Kamuda çalışma sistemi değişiyor. İşte detaylar

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Kamuda çalışma sistemi değişiyor. İşte detaylar
Kamuda tasarruf tedbirlerinin açıklanmasının ardından gözler kamu personellerinin çalışma sistemi üzerinde yapılması muhtemel değişikliklere çevrildi. Personellerin uzaktan çalışabilmesi için imkanların sağlanması bekleniyor. Yeni sistem ile ilgili 6 formül masada. İşte detaylar..

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonominin toparlanması için kamuda tasarruf tedbirleri aldıklarını ve bunların detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile beraber canlı yayında açıklamıştı.

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Yeni dönem ile beraber uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçilecek. Bu çalışma ile ilgili 6 formül üzerinde duruluyor. Hazırlanan yönetmelikte kamuda çalışanların "esnek çalışma", "değişken zamanlı çalışma", "yoğunlaştırılmış çalışma", "uzaktan çalışma", "kısmi zamanlı çalışma" ve "akademik eğitim amaçlı çalışma" şeklinde olmak üzere 6 model gündeme geldi.

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Konu hakkında merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram açıkladı. Bayram’a göre kamu alımlarında emekliye ayrılan kadar personel alımı tüm birimlerde uygulanmayacak. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi bakanlıklarda bu tedbir alınmayacak.

Bununla beraber kamuda yeni kurum önlenmesi de söz konusu değil.

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ESNEK ÇALIŞMA HANGİ KURUMLARDA UYGULANACAK?

Bayram, söz konusu esnek çalışma modeli hakkında, özellikle İstanbul’da Cuma günlerinde trafikte ciddi bir azalma olduğunu, bunun zaten özel sektörlerde uygulandığını açıkladı. Esnek çalışmanın internet tabanlı uygulamalar kullanan bakanlıklarda geçerli olacağı aktarılırken bu sayede hem verimliliğin artacağı hem de çalışanların motivasyonlarının artacağı ifade edildi.

BİRDEN FAZLA MODEL VAR

Hazırlanan taslakta birden fazla çalışma modeli üzerinde durulduğunu aktaran Bayram, bu modeller arasında, esnek çalışma, değişken zamanlı çalışma, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modellerini söz konusu olduğunu aktardı.

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