Kamuda inşaat ihalelerine yeni düzenleme geliyor. Yandaşlar hadi yine iyisiniz iyisiniz!

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Kamuda inşaat ihalelerine yeni düzenleme geliyor. Yandaşlar hadi yine iyisiniz iyisiniz!

Kamudaki yapım işleri ihalelerine yeni düzenleme geliyor. Hazırlanan yönetmelik taslağı kapsamında, yapım ihalelerinde güncelliğini kaybeden fiyat ve rayiçler, TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Genel Endeksi’ne göre güncellenmesi hedefleniyor.

Kamu İhale Kurumu’nun yönetmelik değişikliği taslağı kapsamında, yapım işlerinde güncelliğini yitiren birim fiyat ve rayiçler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Genel Endeksi ile Tüketici Fiyat Genel Endeksi’ne göre güncellenmesi amaçlanıyor.
Yapım işi sözleşmesinin feshi durumunda, idarenin yükleniciye ait bina, baraka, tesis, makine, araç ve yedek parçaları aynı ay içinde satın alması mümkün olacak.

PERSONEL BİLDİRİMİ
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, yüklenici, sözleşmesi çerçevesinde işin başından itibaren işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin isimleri ile diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütnamesi gibi belgelerini 10 gün içinde idareye sunma şartı olacak.
Teknik personelin bildirilmemesi, eksik bildirilmesi veya teknik personelin belgelerinin idareyi sunulmaması durumunda, teknik elemanların iş başında bulundurulmadığı kabul edilecek.

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