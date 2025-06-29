Kamuda tasarruf sınıfta kaldı! Mehmet Şimşek'in yanıtı şoke etti

Enflasyonla mücadele kapsamında iktidarın ardı ardına yayınladığı genelgeler havada kaldı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun verdiği soru önergesine Bakan Şimşek'in verdiği yanıt ise şoke etti.

"SATILAN ARAÇ SAYISI BİNDE BİR"

Kamudaki 120 bin araçtan ihtiyaç fazlası olanların satılmasına karar verilmişti. Satılan araç sayısı ise 1352’de kaldı. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun konu ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakırlıoğlu satılan araçların oranının binde bir olduğunu söyleyerek, iktidar mensupları ve bürokratların, lüks araçlarla saltanata devam ettiğini söyledi. 2025 bütçesi ile kamuya 3 bin 423 yeni araç daha alındı.

MEHMET ŞİMŞEK HENÜZ 135 ARACIN SATILDIĞINI AÇIKLADI

Bakan Şimşek’in önergeye verdiği yazılı cevaba göre 2025 Nisan ayı sonu itibarıyla kamuya ait toplam 1079 aracın satışı öngörüldü. Bunlardan 298’i satışa çıkarıldı ancak sadece 135’i satıldı. Şimşek kamudaki araç tasfiye ve satış işlemlerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldığını, önümüzdeki dönemde de satışı talep edilen toplam 1079 resmi aracın satışı için ihale yapılmaya devam edileceğini bildirdi.

SATILMASI PLANLANAN ARAÇ SAYISI 1079 OLARAK BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun soru önergesine verdiği yanıta göre, 2025 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla kamuya ait toplam 1079 taşıtın satışa çıkarılması öngörüldü. Bunlardan 298 araç ihale yoluyla satışa sunuldu; ancak yalnızca 135’i elden çıkarıldı. Araç satış işlemleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor ve kalan araçların satışına yönelik süreçlerin devam edeceği bildirildi.

2025 BÜTÇESİNDE KAMUYA 3 BİN 423 YENİ ARAÇ ALIMI YAPILDI

Satış rakamlarının beklentilerin altında kalması dikkat çekerken, kamuya bu yıl içinde 3 bin 423 yeni araç daha alındı. CHP’li Bakırlıoğlu, geçen yıl bu sayının 3 bin 59 olduğunu belirtti. Bu kapsamda, satılan 135 araca karşılık yapılan yeni alımlar kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

‘BİR SATIP, BİN ALIYORLAR’

Sözcü'ye konuşan Bakırlıoğlu, “120 bin araçtan göstermelik olarak 135’ini satmışlar, bunu da tasarruf zannediyorlar. Üstelik 135 kamu aracını satan iktidar bu yıl kamuya 3 bin 423 adet yeni araç aldı, geçen yıl da bu sayı 3 bin 59 olmuştu. Satılan 135 araçtan elde edilen geliri de açıklamıyorlar ve bir satıp, bin alıyorlar’’ dedi.

Kamu kurumlarında tasarruf tedbirleri kapsamında belirlenen taşıt satışları, hedeflenen seviyeye ulaşamadı. Kamuda bulunan yaklaşık 120 bin taşıttan ihtiyaç fazlası olanların elden çıkarılmasına karar verilmişti. Ancak bugüne kadar yalnızca 135 araç satışı gerçekleştirildi.

“GÖSTERMELİK SATIŞLAR YAPIYORLAR”

Bakırlıoğlu, 120 bin araçtan sadece 135’inin satılmasını “göstermelik” olarak nitelendirdi. “Satılan araçların gelirine dair bilgi verilmedi. Bu şartlarda yapılan birkaç satışla tasarruf sağlandığını iddia etmek mümkün değil,” ifadelerini kullandı. Milletvekili ayrıca, yeni araç alımına dair yasağa rağmen alımların sürdüğünü vurguladı.

GENELGEYE RAĞMEN ALIMLAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı tarafından Mayıs 2024’te yayımlanan tasarruf genelgesinde, kamu kaynaklarının maksimum verimle ve tasarruf prensiplerine uygun şekilde kullanılmasının zorunlu olduğu belirtilmişti. Buna göre, üç yıl boyunca kamu kurumları yeni taşıt alamayacak. Ancak savunma, güvenlik, ambulans ve itfaiye hizmetleri gibi acil ihtiyaçlar bu yasağın dışında tutulmuştu. Buna rağmen, yeni alımların sürmesi kamuoyunda tasarruf tedbirlerinin uygulanmadığı yönünde eleştirileri artırdı.