Kamuda tasarrufta İran modeli! Uymayan kurumların fişini çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevi gelmesiyle birlikte “Enflasyonla mücadele” adı altında “Tasarruf ve Verimlilik Paketi” hayata geçirilmişti. 13 Mayıs 2024’de düzenlediği basın toplantısında paketin içeriğini açıklayan Bakanı Şimşek, kamu kuruluşlarına 3 yıl süreyle yeni araç alınmayacağını, sadece emekli olanların yerine yeni memurlar atanacağını, yeni lojmanlar yapılmayacağını, yönetici maaşlarına üst limit getirileceğini ve lojman-sosyal tesis kiralarının gözden geçireceğini söylemişti.

FARKLI ÜÇ HUSUSU SIRALADI

En önemli önceliklerinin hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkartmak olduğunu, enflasyonu tek hanelere tekrar düşürmeyi amaçladıklarını söyleyen Şimşek, açıklanan paketi geçmişteki uygulamalardan farklı kılan üç husus bulunduğunu kaydetmişti.

Şimşek, “Birincisi Orta Vadeli Program'ın özüne uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarruf amaçlıyoruz. İkinci olarak bu paketle birlikte çok güçlü bir izlenme, denetleme raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Son olarak da tedbirler bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Yani merkezi idareler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler, fonlar bütün kamu tedbir paketinin kapsamındadır” demişti.

UYGULAMADA SINIFTA KALDI

Ancak Şimşek’in “Kamuda tasarruf” vurgusuyla duyurduğu paket, uygulamada sınıfta kaldı. Aradan geçen sürede atılan adımların sınırlı kalması ve kamuya yük getiren uygulamaların sürmesi tasarruf söylemlerinin havada kaldığını ortaya koydu.

Pakete göre kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası araçlarını elden çıkarması öngörülüyordu. Fakat Aralık 2024’te açıklanan araç sayısı, bu hedefin kâğıt üzerinde kaldığını gözler önüne serdi.

SATIŞ GELİRİ YÜZDE 80 AZALDI

Geçtiğimiz ocak ayı itibarıyla 6 aylık süreçte kamu tarafından gerçekleştirilen taşıt satışlarından sadece 5 milyon 109 bin TL gelir elde edildi. Bu tablo, kamu araç envanterinin küçültülmesi yönündeki hedefin gerçek bir tasarrufa dönüşmediğini açığa çıkarırken bu araç satışından Hazine’ye sağlanan gelir de devede kulak kaldı. 2024 yılının aynı döneminde, tasarruf paketi öncesinde, kamu araç satışlarından 26 milyon 358 bin TL gelir elde edildi. 2025’te araç satış geliri yaklaşık yüzde 80 azaldı.

Kamudaki araç satışları sınırlı kalırken aynı dönemde kamu kurumlarının yeni taşıt alımları için yaptığı harcama dikkati çekti. 2024'ün ilk altı ayında kamu araç alımları için 161 milyon 182 bin TL harcandı. Satıştan elde edilen gelir, yapılan harcamanın yalnızca yüzde 3'üne denk geldi. Kamuda "tasarruf" söylemiyle başlayan dönem araç alımına daha fazla kaynak aktarımıyla sürüyor.

Türkiye’deki “tasarruf” uygulamaları kağıt üstünde kalırken dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervine sahip ülkelerinden biri olan İran’ın tasarruf modeli “İsteyince oluyormuş” dedirtti.

TÜKETİM SINIRINDA İRAN MODELİ

İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında belirlenen "tüketim sınırını aştıkları" gerekçesiyle 110 kamu kurumunun elektrikleri kesildi. İran devlet televizyonuna göre, Tahran Büyükşehir Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamada, kent genelindeki kamu kurumlarının enerji kullanımının, akıllı sayaç verileri ve saha denetimleriyle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, "Belirlenen çerçevede çalışma saatlerinde gerekli kısıtlamaları yapmayan veya mesai bitiminde soğutma sistemlerini kapatmayan 110 kamu kurumunun elektriği kesilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Tüm kamu kurumlarının mesai saatleri içinde enerji tüketimini yüzde 30, mesai bitiminden sonra ise yüzde 60 ila 70 azaltma zorunluluğu bulunduğu, soğutma sistemlerinin sıcaklık ayarının 27 dereceye sabitlenmesi ve mesai bitiminde tamamen kapatılması gerektiği kaydedildi.