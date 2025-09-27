Kamuoyu araştırmalarının öncülerinden Bülent Tanla hayatını kaybetti

Türkiye'de siyasal iletişimin önde gelen isimlerinden olan Bülent Hasan Tanla hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ilk araştırma şirketlerinden biri olan Piar-Gallup Araştırma Şirketi'nin kurucusu olan ve uzun yıllar boyunca da CHP'de siyaset yapan Bülent Tanla alzheimer tedavisi görüyordu.

Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YK Üyemiz Hasan Tanla'nın babası ve Onur Üyemiz Bülent Hasan Tanla vefat etmiştir. Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Merhumun cenaze namazı yarın Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak akabinde Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı’na defnedilecektir."