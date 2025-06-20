Kamuspotu tepki çekmişti, uzmanı açıkladı: Bu durumların yaşanması halinde sezaryen şart!

Sağlık Bakanlığı’nın doğal olan normal doğum sloganı ile birlikte yayınladığı kamuspotu başta anne adayları olmak üzere birçok vatandaştan tepki gördü. Farklı sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından anne adaylarında da hangi tercihin daha ‘’sağlıklı’ olduğu ile ilgili bir kafa karışıklığı yarattı. Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr.Burak Hazine merak edilenleri Yeniçağ’a yanıtladı.

SARİYE NUR DÖNMEZ /ÖZEL HABER



‘’KAMU SPOTUNDA KULLANILAN DİL VE VERİLMEK İSTENEN MESAJIN DAHA DİKKATLİ SEÇİLMESİNİ İSTERDİK AÇIKÇASI’’

Hamilelik süresince doğum yöntemini karşılaştırırken hangi etkenlerin göz önünde buldurulduğuna açıklık getiren Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr.Burak Hazine ‘’Doğum insan yaşamının değiştirilemez bir parçası gibi algılanır. İlk insandan bu yana süregelen bir sürecin tıbbın ilerlemesiyle birlikte değişikliklere uğraması haliyle olağan. Doğal vajinal doğum kavramının yanında müdahaleli vajinal doğumları ve sezaryeni yüzyıllardır konuşuyoruz fakat son dönemlerde sezaryen ile doğumun daha çok tercih ediliyor olmasının altında sosyolojik faktörler var.’’ dedi. Bakanlık tarafından yayımlanan kamuspotuna ilişkin, ‘’Bakanlığımızın gittikçe artan sezaryen oranlarına müdahale etmek istemesi, en nihayetinde bir ameliyat olan sezaryen doğumu azaltarak halk sağlığını korumaya çalışmasından kaynaklanmakta. Bir doğum şekli olarak kabul etsek de sezaryenin bir ameliyat olması, kişinin sağlığını ve yaşam kalitesini yüksek derecede etkiliyor. İleride daha fazla ameliyat olmasının, haliyle bu kalitenin daha da düşmesinin önünü açıyor. Bakanlığın yayınladığı reklam filmi halk tarafından da sağlık camiası tarafından da eleştirildi çünkü vajinal doğumu teşvik etmek yerine sezaryen doğumdan korkutma yoluna gidilmesi bunda çok büyük etken. Sezaryen doğum, tıbbi gerekçeler dahilinde yapmak zorunda kaldığımız bir operasyon iken ve ülkede sezaryen ile doğum yapmış ya da yapmak zorunda kalmış bu kadar fazla kadın varken kamu spotunda kullanılan dil ve verilmek istenen mesajın daha dikkatli seçilmesini isterdik açıkçası.’’ ifadelerini kullanan Hazine, sezaryen operasyonların tıbbi gerekçelerle yapıldığında sorgulanamaz bir operasyon olduğunu da vurgulayarak, ‘’ Biz annenin bazı kronik hastalıklarında, bir takım geçirilmiş cerrahi öykülerinin varlığında, bebeğe ait anne karnındaki duruş bozukluklarında, bebeğe ait bazı hastalıklarda ya da vajinal doğum takibinde işler yolunda gitmiyorken mecburen sezaryen yapmayı tercih ederiz çünkü doğum sürecinde tek amacımız annenin ve bebeğin sağlıkla hastaneden taburcu olabilmesi. Bunun aksi bir durum tartışmaya kapalıdır. Bakanlığımızla bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Bebeğin pozisyonu, annenin ve bebeğin tıbbi durumu iyi olduğu müddetçe anneleri vajinal doğumun daha konforlu olduğuna yönlendiriyoruz ve pek çoğu zaten hekimine güvendiği için vajinal doğurmayı seçiyor.’’ dedi.

‘’GÜVEN KÖPRÜSÜNÜ DOĞUMA HAFTALAR KALA ÇOKTAN KURMUŞ OLUYORUM’’



Normal doğum yıllardır kültürümüzde daha geleneksel ve kabul gören bir yere sahip olması anne adaylarının da zaman zaman doktorlarına normal doğum baskısı yapmasına sebebiyet verebiliyor. Bu durumun dezavatajlı olduğu zamanlarda süreç yönetimine de değinen Op.Dr.Burak Hazine ‘’Kültürümüzün yarattığı bu gibi bazı durumlar bizim işimizi nadiren de olsa zorlaştırabiliyor. Tıbbi bir gerekçe ile sezaryen yapmak durumunda kalsak bile anne adayının yakınlarını ikna etmekte zorlanıyor aslında çünkü anne adayıyla biz zaten güven bağı kurmuş oluyoruz ve bize koşulsuz teslim oluyorlar bu süreçte. Ben kendi adıma bu güven köprüsünü doğuma haftalar kala çoktan kurmuş oluyorum ve anne adayını her koşula hazırlıyorum. Amacımızın anne ve bebek sağlığını en yüksek seviyede tutacak şekilde bu macerayı sona erdirmek olduğu mesajını net bir şekilde verip, bilimin ışığından sapmadan, gerçekleri ve istatistiksel verileri paylaşarak bir yola girdiğimizde anne adayının kafasında bir soru işareti zaten kalmıyor.’’ şeklinde konuştu.

‘’KARIN AMELİYATLARI SONRASINDAKİ SÜRECİN ZOR OLABİLECEĞİNİ VURGULAMAK GEREKİYOR’’

Sezaryen doğum ile normal doğumun anne ve bebek sağlığını etkilemesi açısından aralarında herhangi bir fark olup olmadığı da merak konusu oluyor. Özellikle son yıllarda arama motorlarında sıklıkla önplana çıkan aralamardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr.Burak Hazine sezaryen ve normal doğum süreçlerini anne ve bebek sağlığına etkisi açısından şöyle değerlendirdi;

‘’Bu konuda geçmişte yapılmış çalışmalar farklı veriler sunuyor. Gebelik ve doğum bir kontrat aslında. Gebe kalan kadın, şayet gebeliği devam ediyorsa her türlü ihtimale ve sonuca kendini hazırlamalı. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Doğumun şekli ne olursa olsun anne ve bebek için avantajlar ve dezavantajlar diyebileceğimiz durumlar söz konusu. Daha önce de dediğim gibi sezaryenin bir ameliyat olduğunu ve karın ameliyatları sonrasındaki sürecin zor olabileceğini vurgulamak gerekiyor. Zamanında yapılmış sezaryenlerde bebeğin sağlığı açısından istatistiksel fark barındıran bir durum söz konusu değil. Vajinal doğumda annenin gebelik öncesi sağlığına kavuşma hızı artıyor fakat ileriki yaşlarda idrar tutamama, genital sarkmalar gibi durumları yaşama ihtimali de sezaryen doğuma göre bir tık fazla oluyor. Bebek için vajinal doğumda nadiren görülebilen komplikasyonlar olsa da bunlar sağlıklı olduğunu bildiğimiz bir anne ve bebek söz konusu olduğunda sezaryen yapmak için gerekçe sayılmıyor.’’

BU DURUMLARDA SEZARYEN ŞART



Doğuma giden süreçte sezaryen operasyonun zorunlu kabul edildiği durumlara da değinen Op.Dr. Hazine, ‘‘Annenin vajinal doğurmasına engel teşkil edebilecek kronik hastalıkları varlığında, bebeğin olması gerekenden daha ileri bir kiloda olduğu durumlarda, bebeğin doğum kanalına yanlış pozisyonlarda girdiği durumlarda, bebeğin eşi de diyebileceğimiz plasentanın rahim ağzını kapattığı durumlarda, annenin ya da bebeğin sağlığını tehlikeye atma riski barındıran tüm acil durumlarda sezaryen yapmak kaçınılmazdır.’’ dedi.