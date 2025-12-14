Bakan Göktaş, Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Göktaş, kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakan "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak." ifadelerini kullandı.

Göktaş, doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son durumla ilgili ise "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." dedi.