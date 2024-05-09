Kamuya 57 bin personel alımı yapılacak. Tarihleri ve şartları belli oldu

TÜBİTAK 236 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde, Ankara ve Kocaeli illerinde görev almak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli alımı gerçekleştirecek.



Başvurular, 13 Mayıs tarihine kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve alım sürecini TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından takip edebileceksiniz.