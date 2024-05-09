Kamuya 57 bin personel alımı yapılacak. Tarihleri ve şartları belli oldu

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 45 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında görev almak üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı.
Resmi Gazete'de duyurulan ilana göre, sözlü, uygulamalı yöntem ile 4 yazlım mimarı, 5 kıdemli yazılım uzmanı,1 kurumsal veri mimarı, 2 kıdemli sistem uzmanı, 2 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 2 kıdemli ağ uzmanı, 1 kıdemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli CBC yazılım uzmanı, 2 kıdemli iş analisti, 1 kıdemli devops uzmanı, 7 kıdemli yazılım uzamı, 8 iş analisti, 3 devops uzmanı, 1 CBS yazılım uzmanı, 2 CBC yazılım uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı, 1 ağ uzmanı ve 1 veri merkezi uzmanı olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.