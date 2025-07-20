Kamuya Togg yağmuru! Binlercesi geliyor, her yerde göreceğiz

Togg'un kamuda kullanımını yaygınlaştırmak için düğmeye basıldı. Sabah'ta yer alan habere göre Devlet Malzeme Ofisi (DMO) beş yıllık dönemde alımlarını artıracak. Kurum, bu yıl toplamda 2 bin 341 adet Togg SUV modeli, 750 adet de sedan modeli alacak.

Yeni alınacak araçlar ihtiyacı olan kamu kurumlarına tahsis edilecek. 2029 sonuna kadar da alınacak toplam Togg sayısı 12 bin 91 adet olarak belirlendi. 5 bin 341 adet SUV, 6 bin 750 adet ise sedan model araç alınması planlandı.

DMO'nun yeni yayımlanan 2025-2029 stratejik planı kapsamında kurum önümüzdeki 5 yıllık hedeflerini belirledi. DMO ile TOGG arasında imzalanan protokol kapsamında toplam 3 bin 91 adet Togg alınacak. Bunun 2 bin 341'i SUV, kalanı sedan model olacak.

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları elektrikli araçlar DMO üzerinden temin edilecek. Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek.