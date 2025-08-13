Kamyoled ile yaz akşamları renkleniyor!

Kamyoled ile yaz akşamları renkleniyor!

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yazın sıcak günlerinde “Kamyoled Sineması” ile 7’den 70’e herkese açık havada sinema keyfi sunuyor.

Bursa'nın kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, "Bursa Sanatla Yeşeriyor" etkinlikleri kapsamında "Kamyoled Sineması" projesiyle çocuklardan yetişkinlere kadar tüm vatandaşları açık havada beyaz perdeyle buluşturuyor.

TEMMUZ AYINDA 8 İLÇE 16 MAHALLEYE ZİYARET

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Temmuz ayında Mustafakemalpaşa, Karacabey, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhaneli, Keles ve Gemlik ilçelerine bağlı 16 mahallede binlerce Bursalı, sinema keyfini doyasıya yaşadı. "Ters Yüz 2" ve "Ördeklerin Göçü" gibi sevilen animasyon film gösterimlerinin yapıldığı programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çocuklar açık havada eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik öncesi katılanlara patlamış mısır ve içecek ikram edildi.

KAMYOLED, AĞUSTOS AYINDA DA YOLLARDA

Ağustos ayı boyunca gösterimlerine devam edecek olan Kamyoled Sineması, Harmancık, Kestel, Mudanya, İznik, Büyükorhan, Yıldırım ve Orhangazi ilçelerinde de sinemaseverlerle buluşacak.

