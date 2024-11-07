Kamyon altına aldığı otomobille dereye düştü

Kaynak: İHA
Kamyon altına aldığı otomobille dereye düştü

Rize'de şantiyelerin yoldaki deformasyonu nedeniyle geri geri kayan kamyon altına aldığı bir otomobille birlikte dere yatağına düştü. Kaza şans esiri maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 53 K 1536 plakalı hafriyat kamyonu, yokuş yukarı çıkmaya çalıştığı sırada patinaj yaparak geriye kaymaya başladı. Yol kenarında park halindeki 06 CAV 521 06 plakalı otomobile çarpan kamyon, daha sonra kontrolsüz bir şekilde dereye düşerek durabildi. Kazada şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olayın ardından, bölgedeki vatandaşların altyapı sorunlarıyla ilgili daha önce yapmış oldukları şikayetlerin de gündeme geldiği öğrenildi. AFAD Yağlıtaş Yeşil Vadi Konutları sakinleri, yaklaşık 20 gündür yoldan akan su nedeniyle şikayetçi olduklarını, mahalle muhtarına ve şantiyenin sorumlularına bu konuda tedbir alınması için başvurduklarını belirttiler.

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