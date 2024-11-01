Kamyon devrildi! Yüzlerce tavuk telef oldu

Kaynak: İHA
Kamyon devrildi! Yüzlerce tavuk telef oldu

Bolu’da canlı tavuk nakli yapan kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kasada bulunan tavuklar yola savruldu. Yüzlerce tavuk telef oldu.

Bolu'da virajı alamayan Beypiliç firmasına ait canlı tavuk nakil kamyonu devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken yüzlerce tavuk telef oldu.

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda Kasaplar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi istikametinde seyreden Y.K. yönetimindeki Beypiliç firmasına ait 14 EJ 024 plakalı canlı tavuk nakil kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon virajda devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasasında bulunan tavuklar yola savruldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

TAVUKLAR TELEF OLDU

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyondan savrulan ve plastik kasalara sıkışan yüzlerce tavuk telef oldu. Kazadan canlı olarak kurtulan tavuklar ise yol kenarında bulunan tarlada ve yolda gezindi. Canlı kalan tavukların başka bir kamyonla nakledileceği öğrenildi. Kamyonun kasasında toplam 7 bin canlı tavuğun bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
İBB yol bakım aracının 8 araca çarptı: 3 kişi yaralandı
İBB yol bakım aracının 8 araca çarptı: 3 kişi yaralandı
Adalet onlara güzel! Eski Kızılay Başkanı’nın kızı Zehra Kınık artık karakola gidip imza bile atmayacak...
Adalet onlara güzel! Eski Kızılay Başkanı’nın kızı Zehra Kınık artık karakola gidip imza bile atmayacak...
Ekmek fırınına döner bıçağıyla soyguna girdi: 3 kişiyi yaraladı! Polis vurarak yakaladı
Ekmek fırınına döner bıçağıyla soyguna girdi: 3 kişiyi yaraladı! Polis vurarak yakaladı
Seyahatte sağlığı koruma yolları! Tehlikeli hastalıklara dikkat! Uzmanlar uyardı
Seyahatte sağlığı koruma yolları! Tehlikeli hastalıklara dikkat! Uzmanlar uyardı
Gaziantep’te 11 milyonluk sahte ayakkabı vurgunu: 4 bin 704 adet ele geçirildi
Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi! Piyasaya sürmeye hazır...