Kamyon dolusu saman yandı

Kaynak: İHA

Siirt'te tonu ortalama 1500 TL'den satılan bir kamyon dolusu saman yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Siirt Kurtalan kara yolu Siirt Üniversitesi kavşağında 49 AAE 965 plakalı kamyonun lastik bölümünden çıkan yangın kısa sürede yük kısmına sıçradı. Çuvallar dolusu saman yanmaya başladı.

aw546396-02.jpg

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmayan yangında kamyondaki yaklaşık 14 ton saman zarar gördü.

aw546396-03.jpg

Yangının aşırı ısınan fren balatalarından çıkma ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak kesin bilgi yapılacak incelemenin tamamlanmasından sonra verilecek.

aw546396-04.jpg

aw546396-05.jpg

aw546396-06.jpg

