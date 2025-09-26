Kamyon dolusu saman yandı

Siirt Kurtalan kara yolu Siirt Üniversitesi kavşağında 49 AAE 965 plakalı kamyonun lastik bölümünden çıkan yangın kısa sürede yük kısmına sıçradı. Çuvallar dolusu saman yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmayan yangında kamyondaki yaklaşık 14 ton saman zarar gördü.
Yangının aşırı ısınan fren balatalarından çıkma ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak kesin bilgi yapılacak incelemenin tamamlanmasından sonra verilecek.