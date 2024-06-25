Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Atakum ilçesindeki Atatürk Bulvarı Karakavuk Kavşağı'nda saat 13.40 sularında gerçekleşti.
Alınan bilgilere göre, Sezgin Arıcı yönetimindeki 55 AIC 564 plakalı gıda taşıyan kamyon, Nurullah Keskin'in kullandığı 55 M 0807 plakalı minibüse çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle minibüs bir elektrik direğine çarparken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon bir evin bahçesine uçtu.
Minibüsteki 10 yolcu ve kamyon şoförü yaralanırken, Sezgin A. isimli ağır yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.