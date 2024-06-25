Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var

Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var
Kaynak: AA / İHA

Samsun'da gıda yüklü bir kamyon, yolcu minibüsüne çarptıktan sonra evin bahçesine uçtu. Kazada, 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 1

Kaza, Atakum ilçesindeki Atatürk Bulvarı Karakavuk Kavşağı'nda saat 13.40 sularında gerçekleşti.

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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 2

Alınan bilgilere göre, Sezgin Arıcı yönetimindeki 55 AIC 564 plakalı gıda taşıyan kamyon, Nurullah Keskin'in kullandığı 55 M 0807 plakalı minibüse çarptı.

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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 3

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs bir elektrik direğine çarparken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon bir evin bahçesine uçtu.

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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 4

Minibüsteki 10 yolcu ve kamyon şoförü yaralanırken, Sezgin A. isimli ağır yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 5

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 6
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 7
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 8
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 9
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 10
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 11
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 12
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 13
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 14
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 15
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 16
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 17
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 18
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 19
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 20
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 21
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 22
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 23
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 24
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 25
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Kamyon evin bahçesine uçtu! Çok sayıda yaralı var 26
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