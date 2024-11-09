Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü can verdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Asım Aykıç (67) hayatını kaybetti.

Kaza gece saatlerinde ilçeye bağlı Mollabey Köyü ile Aşağıdağ Köyü arasındaki mevkide meydana geldi. Musabeyli köyü istikametinden yola çıkan Asım Aykıç (67) idaresindeki 67 AAY 531 plakalı Fiat marka otomobil ile Gümeli'den Alaplı istikametine seyir halindeki Ş.T. idaresindeki 54 ADY 968 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Kaza sonucu aracın içinde sıkışan sürücü çıkartılmasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen otomobil sürücüsü Asım Aykıç hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.