Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenler Mahallesi Balıkesir-Edremit Karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 U 8450 plakalı kamyon ile Memduh Akdemir yönetimindeki 17 ADB 5006 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet yola devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı müdahalede Memduh Akdemir’in hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan eşi Emine Akdemir’in ise ağır yaralandığı belirlendi. Emine Akdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.