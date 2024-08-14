Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bingöl'de kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesinde kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Genç ilçesi Servi bölgesinin 2’nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 50 DT 264 plakalı kamyon ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan 2 kişi itfaiyenin desteğiyle çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw267457-05-1-001.jpg

aw267457-04-1-001.jpg

aw267457-02-1-001.jpg

İlgili Haberler
Asansör kazasında ölen Beren'in babası isyan etti "Bu bir cinayet"
Asansör kazasında ölen Beren'in babası isyan etti "Bu bir cinayet"
Malatya'da korkunç kaza: 2 ölü 4 yaralı
Malatya'da korkunç kaza: 2 ölü 4 yaralı
Son Haberler
Naci Görür İstanbul’da depreme en dayanıklı ilçeyi açıkladı Gündem
Naci Görür İstanbul’da depreme en dayanıklı ilçeyi açıkladı
Real Madrid Atalanta Süper Kupa maçında ilk 11'ler belli oldu. Flaş Arda Güler detayı Spor
Real Madrid Atalanta Süper Kupa maçında ilk 11'ler belli oldu. Flaş Arda Güler detayı
Rusya benzin ihracatı yasağını uzattı Ekonomi
Rusya benzin ihracatı yasağını uzattı
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekil: " Evim olan AK Parti'de bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum" Siyaset
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekil: " Evim olan AK Parti'de bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum"
ABD vatandaşı Moskova'da gözaltına alındı Dünya
ABD vatandaşı Moskova'da gözaltına alındı
Pakistan Başbakanı elektrikte indirim sözü verdi Dünya
Pakistan Başbakanı elektrikte indirim sözü verdi
Motor üstünde uyuyan kişi az daha ölüyordu. Arkadaki arabanın kamerası çekti Gündem
Motor üstünde uyuyan kişi az daha ölüyordu. Arkadaki arabanın kamerası çekti