Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'da kamyonla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkiinde meydana kazada edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 67 ZZ 172 plakalı Ford marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 52 KG 887 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan S.Y. (30), A.Y. (24) ve O.K.Y. (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarptığı ve ters döndüğü görülüyor. Aynı istikamette seyir halindeki kamyon ise ters dönen otomobile çarpıyor.

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