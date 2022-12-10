﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza, Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi Kazım Dirik Caddesi'nde meydana geldi. Bir maden firmasına ait 35 ZA 0354 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü, iddialara göre caddede ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti, belediye otobüsüne çarptı.



100 metre boyunca araçlara çarparak gitti, marketin köşesine girdi

Yaklaşık 100 metre boyunca araçlara çarparak ilerleyen mıcır yüklü kamyon, otobüsün ardından hafif ticari araca ve traktöre de çarparken, en son bir binanın köşesindeki markete girdi. Feci kazada adeta can pazarı yaşandı, faciadan dönüldü.

Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirirken, olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de kazayla ilgili bilgi aldı. Kazanın ucuz atlatıldığını söyleyen Eriş, 8 yaralının olduğunu ve durumlarının hafif olduğu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.