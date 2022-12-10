10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde mıcır yüklü kamyon, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Önce belediye otobüsüne, sonra başka araçlara çarpan kamyonun bir binaya çarparak durabildiği kazada 8 kişi yaralandı, adeta faciadan dönüldü.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 13:51
Takip Et

Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
+
Aa
-

Kaza, Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi Kazım Dirik Caddesi'nde meydana geldi. Bir maden firmasına ait 35 ZA 0354 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü, iddialara göre caddede ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti, belediye otobüsüne çarptı.

100 metre boyunca araçlara çarparak gitti, marketin köşesine girdi

Yaklaşık 100 metre boyunca araçlara çarparak ilerleyen mıcır yüklü kamyon, otobüsün ardından hafif ticari araca ve traktöre de çarparken, en son bir binanın köşesindeki markete girdi. Feci kazada adeta can pazarı yaşandı, faciadan dönüldü.

Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirirken, olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de kazayla ilgili bilgi aldı. Kazanın ucuz atlatıldığını söyleyen Eriş, 8 yaralının olduğunu ve durumlarının hafif olduğu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
2
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
3
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
4
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
5
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
6
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
7
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.