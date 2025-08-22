Kamyon şoförlerinin vizeleri askıya alındı: Milyonlarcası mercek altında

ABD, ticari taşımacılık yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesini geçici olarak askıya aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek ticari taşımacılık yapan yabancı kamyon şoförlerine çalışma vizesi verilmesini geçici olarak durdurdu.

Konuyla ilgili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

RUBIO: AMERİKALI ŞOFÖRLERİN GEÇİMİ TEHDİT ALTINDA

Paylaşımında, ülkedeki yabancı tır ve büyük kamyon sürücülerinin sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını vurgulayan Rubio, bu artışın hem Amerikan vatandaşlarının güvenliğini riske attığını hem de yerli kamyon şoförlerinin ekonomik durumunu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Rubio, yaptığı açıklamada, “Ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine yönelik tüm çalışma vizesi başvurularını derhal geçerli olmak üzere durdurma kararı aldık” ifadelerine yer verdi.

OBAMA DÖNEMİ POLİTİKALARI BİR BİR GERİ ALINIYOR

Nisan ayında yürürlüğe giren bir başkanlık kararnamesi ile, eski Başkan Barack Obama’nın döneminde uygulamaya konulan ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevlerine devam etmesine olanak tanıyan düzenleme iptal edilmişti.

Bununla birlikte, Başkan Trump şubat ayında imzaladığı bir diğer kararnameyle İngilizceyi resmen ABD’nin resmi dili ilan etmişti. Bu karar, ülkede göçmen politikaları açısından önemli bir dönüm noktası.

55 MİLYONDAN FAZLA VİZE SAHİBİ MERCEK ALTINDA

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin göçmenlik kurallarına uyup uymadığının titizlikle incelendiği açıklandı.

Yetkililer, yapılan denetimlerde göçmenlik kurallarını ihlal ettiği belirlenen kişilerin vizelerinin iptal edilebileceğini ve bu kişilerin sınır dışı edilmesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.