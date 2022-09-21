21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamyon terörü bitmiyor. İstanbul'da villanın bahçesine uçtu

Kamyon terörü bitmiyor. İstanbul'da villanın bahçesine uçtu

Çatalca’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, sulama kanalına çarptıktan sonra yol kenarındaki villanın bahçesine uçtu. Bahçedeki kamelyayı parçalarken, evde kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:46
Takip Et

Kamyon terörü bitmiyor. İstanbul'da villanın bahçesine uçtu

Kamyon terörü bitmiyor. İstanbul'da villanın bahçesine uçtu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, dün öğle saatlerinde Çatalca Ovayenice Mahallesi’ndeki bir villada gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halindeki 34 UJA 78 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç caddenin yanındaki villanın bahçesine uçtu. 

Bahçenin üstündeki duvarı yıkan araç, üstüne düştüğü kamelyayı parçalarken, kaza anında evin boş olduğu öğrenildi. Villanın bakıcılığını yapan çalışanlar, bahçede hafriyat kamyonunu görünce büyük bir şok yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 DAKİKAYLA KURTULDULAR

Kazaya tanık olan vatandaşlardan Battal Aslan, “Kamyon herhalde süratliydi. Yol üzerindeki kanala çarptı. Büyük ihtimalle toparlayamadı ve buraya düştü. Kamyonun içinde bir tek sürücü vardı. Allahtan bahçede kimse yoktu. Hafta sonu olsaydı Allah korusun buranın bakıcısı sürekli eşi ile buraya geliyor ve kamelyada oturup çay içiyorlar. Allah’tan işleri erken bitirip gitmişler. Can kaybı yok, şoför yaralıydı. Onun da büyük bir yarası yoktu. Sadece ayağı yaralıydı onu da sağlama aldılar ve boynuna boyunluk taktılar. Şoförün şuuru açıktı ve biraz da yüzünde kan vardı” dedi.

Villa’da bakıcı olarak çalışan Ali Arzılardan ise kaza anında evde olmadıklarını söyleyerek, “Normalde biz burada oluyoruz. Kaza anından iki dakika kadar önce çıkmış, fasulye topluyorduk. Sonra telefon geldi ve koşa koşa buraya geldim” şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
1
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
2
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
3
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
4
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿İmamoğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
5
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
6
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
7
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı
﻿Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı
﻿Yol kenarına uçan aracın tekerlekleri koptu: 2 yaralı
﻿Ordu Üniversitesi personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi personel alacak
﻿Kararnameyi imzaladı. Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti
﻿Kararnameyi imzaladı. Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti
﻿Kararnameyi imzaladı. Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti
﻿Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu
﻿Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu
﻿Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.