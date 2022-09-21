Kamyon terörü bitmiyor. İstanbul'da villanın bahçesine uçtu

İHA'nın haberine göre, olay, dün öğle saatlerinde Çatalca Ovayenice Mahallesi’ndeki bir villada gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halindeki 34 UJA 78 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç caddenin yanındaki villanın bahçesine uçtu.

Bahçenin üstündeki duvarı yıkan araç, üstüne düştüğü kamelyayı parçalarken, kaza anında evin boş olduğu öğrenildi. Villanın bakıcılığını yapan çalışanlar, bahçede hafriyat kamyonunu görünce büyük bir şok yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 DAKİKAYLA KURTULDULAR

Kazaya tanık olan vatandaşlardan Battal Aslan, “Kamyon herhalde süratliydi. Yol üzerindeki kanala çarptı. Büyük ihtimalle toparlayamadı ve buraya düştü. Kamyonun içinde bir tek sürücü vardı. Allahtan bahçede kimse yoktu. Hafta sonu olsaydı Allah korusun buranın bakıcısı sürekli eşi ile buraya geliyor ve kamelyada oturup çay içiyorlar. Allah’tan işleri erken bitirip gitmişler. Can kaybı yok, şoför yaralıydı. Onun da büyük bir yarası yoktu. Sadece ayağı yaralıydı onu da sağlama aldılar ve boynuna boyunluk taktılar. Şoförün şuuru açıktı ve biraz da yüzünde kan vardı” dedi.

Villa’da bakıcı olarak çalışan Ali Arzılardan ise kaza anında evde olmadıklarını söyleyerek, “Normalde biz burada oluyoruz. Kaza anından iki dakika kadar önce çıkmış, fasulye topluyorduk. Sonra telefon geldi ve koşa koşa buraya geldim” şeklinde konuştu.