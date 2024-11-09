Kamyon terörü can aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kamyon terörü can aldı

Adana'da kamyonun otomobile çarptığı kazada araca sıkışan Sabriye Gizem Aksu hayatını kaybetti, sürücü Özge Nur Akar (25) ağır yaralandı.

Akrabası Sabriye Gizem Aksu ile kent merkezine gitmek için Ceyhan'dan yola çıkan Özge Nur Akar'ın kullandığı 38 ACH 343 plakalı otomobile, saat 11.00 sıralarında Mehmet A.'nın kontrolündeki Adana Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkış yapan kamyon çarptı.

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Kamyonun kalıp, bir süre sürüklenen otomobildeki Akar ile Aksu sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan 39 yaşındaki Aksu'nun öldüğü belirlendi Ağır yaralı Akar ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı öğrenip, bölgeye gelen yakınları, Sabriye Gizem Aksu'nun cansız bedeninin başında uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze, inceleme sonrası Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mehmet A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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