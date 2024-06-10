Kamyon TIR'a arkadan çarptı. 2 ölü

Yangı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Köyceğiz-Ortaca yolunda seyir halinde ilerleyen Nurettin Akdeniz’in kullandığı 09 U 846 plakalı kamyon, aynı istikamette bulunan park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Kamyon içerisinde sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ve hayatını kaybettiği tespit edilen Nurettin Akdeniz ile yanındaki Adem Yoldaş'ın cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Pazarcılık yapan Akdeniz ve Yoldaş'ın sabah saatlerinde Aydın'dan yola çıktıkları, Antalya'ya ürün almaya gittikleri ifade edildi.