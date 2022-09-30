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Kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Bursa'da bir otomobil kamyona arkadan çarptı. Yaşanan kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil de hurdaya döndü.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 06:11
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Kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
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Erdi Kuas idaresindeki otomobil, Bursa-Yalova otoyolu Selçukgazi mevkiinde Hüseyin Kazan'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü aracında sıkıştı.

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA NEDENİYLE ULAŞIM BİR SÜRE TEK YÖNDEN VERİLDİ

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kuas, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA / İHA)​​​

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