Kamyona çarpan lüks otomobil hurdaya döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyona çarpan lüks otomobil hurdaya döndü

Kastamonu'da kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçta bulunan 2'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Sunta Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.H. idaresindeki 37 BA 030 plakalı BMW marka otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aynı istikamette seyir halinde olan, M.K. yönetimindeki 55 NJ 954 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü ile yanında buluna Y.H. ve T.A. araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.H. ile T.A.'nın hayat tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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