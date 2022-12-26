Kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı

İHA

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Kurubenzinlik mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ç'nin kullanmakta olduğu otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Cahit Ş. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ç., Seher A., ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici, yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.