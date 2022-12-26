26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı

Kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralıların hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:52
Takip Et

Kamyona çarpan otomobilde 3 kişi araçta sıkıştı

Kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı
+
Aa
-

İHA

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Kurubenzinlik mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ç'nin kullanmakta olduğu otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Cahit Ş. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ç., Seher A., ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici, yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
2
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
4
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
5
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
6
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
7
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı
﻿Emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı
﻿Emniyet kemeri takmayan taksicilere ceza yağdı
﻿Dünya petrol devinden rekor tazminat
﻿Dünya petrol devinden rekor tazminat
﻿Dünya petrol devinden rekor tazminat
﻿CHPli Yıldırım Kaya'dan Atatürk ismi geçmeyen Atatürk Koşusu'na soru önergesi
﻿CHPli Yıldırım Kaya'dan Atatürk ismi geçmeyen Atatürk Koşusu'na soru önergesi
﻿CHPli Yıldırım Kaya'dan Atatürk ismi geçmeyen Atatürk Koşusu'na soru önergesi
﻿Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi
﻿Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi
﻿Yolcu otobüsünün üzerine direk devrildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.