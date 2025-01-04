Kamyonda can pazarı

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kamyon ile TIR'ın karıştığı kazada kamyon sürücüsü sıkıştı. Düzce İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılırken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi 2. viyadükte meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine giden Murat S.'nin kullandığı 34 DIN 859 plakalı kamyon, Bolu Dağı viyadükleri kesiminde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Kamil E. idaresindeki 78 DA 020 plakalı TIR'a çarptı.

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Çarpanın etkisi ile kamyon bariyere çarparak durdu. 112 Acil Çağrı Merkezinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

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Kazada direksiyon mahallinde sıkışan Murat S. Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, sağlık ekiplerini yaptığı müdahale sonrası yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

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