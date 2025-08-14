Kamyonet araca çarpıp mağazaya daldı!

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre sürücüsü Kadir Çetin’in tansiyon rahatsızlığı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önündeki araca çarptıktan sonra savrularak mobilya mağazasına girdi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırılırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Arda Mahallesi’ndeki 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadir Çetin yönetimindeki 45 ACG 926 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün tansiyon rahatsızlığı yaşaması nedeniyle kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu kamyonet önünde giden bir araca çarptıktan sonra savrularak, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasına girdi.

Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan kadın yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadir Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı sırada mağaza girişinde kimsenin bulunmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle mağazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin hızla mağazaya girdiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.