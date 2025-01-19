Kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak üzerinde meydana geldi. İsmail İ. (37) yönetimindeki 16 AYM 182 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Muhammet Emin C. (31) yönetimindeki 16 BCH 949 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet köprüye çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu 2 sürücü ve hafif ticari araçta bulunan Tarık İ. (47) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.