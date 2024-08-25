Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü

48 yaşındaki Ramazan Menekşe'nin kullandığı 07 BOJ 894 plakalı motosiklet, Güzeloluk Mahallesi Serik Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 AFP 295 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Menekşe'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen Menekşe'nin yakınları gözyaşı döktü.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ekipler, kaza yerinden kaçan sürücünün tespit edilebilmesi için kamyonetten parmak izi aldı.
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