Kamyonet ile otomobil birbirine girdi! Yaralılar var

Kaynak: İHA
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil arkadan çarptığı tahta dolu kamyoneti devirirken, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir evin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil düz yolda ilerleyen bir kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Yan yatan kamyonetteki tahtalar yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemenin ardından kamyonet ve otomobil çekici ile kaldırıldı.

