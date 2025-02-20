Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Torga'nın kullandığı 48 ANA 517 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Egeli'nin (40) yönetimindeki 07 FEB 53 plakalı otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Kadir Egeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü ve otomobil sürücüsü ile kamyonette bulunan 2 kişi ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kadir Egeli'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı’nın morguna götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.