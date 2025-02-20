Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Torga'nın kullandığı 48 ANA 517 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Egeli'nin (40) yönetimindeki 07 FEB 53 plakalı otomobille çarpıştı.

denizlide-kamyonet-ile-otomobilin-carpi-573360-169847.jpg

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Kadir Egeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü ve otomobil sürücüsü ile kamyonette bulunan 2 kişi ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kadir Egeli'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı’nın morguna götürüldü.

denizlide-kamyonet-ile-otomobilin-carpi-573358-169847.jpg

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Sanayi ve ticaret düzenlemeleri Meclis’ten geçti
Sanayi ve ticaret düzenlemeleri Meclis’ten geçti
Mobilya mağazasındaki yangında bitişikteki hafızlık okulunun 5 öğrencisi zehirlendi
Mobilya mağazasındaki yangında bitişikteki hafızlık okulunun 5 öğrencisi zehirlendi
Öğrencilerin beklediği haber geldi! İşte kar tatili verilen kentler
Öğrencilerin beklediği haber geldi! İşte kar tatili verilen kentler
Çatlama sesi gelen bina tahliye edildi
Çatlama sesi gelen bina tahliye edildi