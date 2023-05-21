Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Siirt'te kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Afetevler Mahallesi Siirt Kurtalan kara yolu Ford Kavşağı’nda meydana geldi. H.B. yönetimindeki 33 AJS 468 plakalı kamyonet ile M.Y. iradesindeki 77 BN 978 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bazıları sıkıştıkları araçlardan ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan 2’si çocuk 7 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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(Kaynak: DHA)

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