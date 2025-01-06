Kamyonet ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 ölü

Mustafa Sercan Gürses (21) yönetimindeki 65 AAB 068 plakalı otomobil ile Ebubekir Öztürk (20) idaresindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

Olay Yeri İhbarı Üzerine EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, otomobilin sürücüsü Mustafa Sercan Gürses'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gürses'in yanında bulunan yolcu Metin Karakaya da yaşamını yitirdi. Cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kamyonetin sürücüsü Ebubekir Öztürk ve yaralanan kardeşi Veysel Kaan Öztürk (16) Yatağan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilen yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.