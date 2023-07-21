Kamyonet ile taksi çarpıştı

Kocaeli'nde kamyonetle ticari taksi çarpıştı. Kazada taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet ile taksi çarpıştı

Kaza, İzmit Yenidoğan Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M.M. idaresindeki 41 T 0028 plakalı ticari taksi, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle M.Ö. idaresindeki 16 ATS 801 plakalı Fiat marka kamyonete çarpıp savruldu.

Taksi, çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla taksinin sürücüsü Ş.M.M. taksiden çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı taksi sürücüsü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

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