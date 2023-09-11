Kamyonet kağıt gibi ezilerek asfalta yapıştı: 2 yaralı

Kaza, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi ile Bahçeağıl Mahallesinin tek şeritli yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.A. (37) hakimiyetindeki 59 TG 506 plakalı hafriyat kamyonu, M.Y. (25) idaresindeki 34 TD 7079 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Tek şeritli yolda meydana gelen feci kazada, kamyonet yolda kağıt gibi ezilerek adeta paramparça olurken, hafriyat kamyonunda ise hasar meydana geldi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.



Bölgeye gelen ekipler her iki sürücüye de ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye sevk etti. Kaza sonra tek şeritte kağıt gibi ezilerek yola yapışan kamyonetten dolayı, tek şeritli yol trafiğe kapandı.

Jandarma ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınarak yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.